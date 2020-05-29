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Protesters take to Las Vegas Strip over death of George Floyd

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:40s - Published
Protesters take to Las Vegas Strip over death of George Floyd
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IS ON THE SCENE.JACKIE, WHAT ARE YOU SEEING?THIS PROTEST STARTED AROUND 2O'CLOCK BACK NEAR THEBELLAGIO.DOZENS TURNED INTO MORE THAN AHUNDRED PEOPLE OUT HEREDEMANDING JUSTICE IN THE DEATHOF AN UNARMED BLACK MAN INMINNEAPOLIS, GEORGE FLOYD.BEFORE THE PROTEST STARTED, WEWATCHED METRO OFFICERS SPEAK TOPROTESTERS.THEY SAID THEY FOUND WHATHAPPENED IN MINNEAPOLISDISTURBING AND THAT ECHOES WHATSHERIFF JOE LOMBARDO SAID LASTNIGHT.THEY WERE CHANTING NO JUSTICE,NO PEACE AND WILL BE MAKINGTHEIR WAY UP TO CIRCUS CIRCUS.GOVERNOR STEVE SISOLAK SHUTDOWN CASINOS IN MID-MARCH..AND APRIL GAMING WINS FOR THESTATE WERE DOWN NEARLY 100



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