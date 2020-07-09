Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Officials continue search for ‘Glee’ star Naya Rivera, believed to have drowned at California lake
Video Credit: KTLA - Duration: 02:00s - Published
Officials continue search for ‘Glee’ star Naya Rivera, believed to have drowned at California lake

Officials continue search for ‘Glee’ star Naya Rivera, believed to have drowned at California lake

Dozens of people, most of them divers, with help from helicopters, drones and all-terrain vehicles are searching Lake Piru for actress Naya Rivera, who is believed to have drowned while boating with her young son.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

WALKER AND I'M LU PARKER,LET'S GO OUT TO LAKE PIE ROOMWHERE OFFICIALS ARE HOLDING APRESS CONFERENCE MORNING.

WEGETTING FOLKS HERE AT06:00AM WE HAVE RESOURCES HERESTILL FROM THAT TO LARRYCOUNTY SHERIFF'S OFFICE.

WEHAVE THEIR DIVE TEAM.

AND THEYBROUGHT IN SOME SPECIALIZEDEQUIPMENT THAT IS A SIDESCANNING SONAR SYSTEM.

AND SOWHAT THEY DO IS THEY GO OUTTHEY TELL THESE DEVICES IN THEWATER THAT SCAN THE BOTTOM OFTHE LAKE FOR ANY OBJECTS THATMIGHT LOOK LIKE.

THEY'VE BEENUTILIZING THAT THEY WEREUTILIZING YESTERDAY EVENING ASWELL.LAST NIGHT THEY HAD ACOUPLE OF IMAGES THAT SHOWEDUP ON THE SONAR THAT THEYTHOUGHT MIGHT THE PROMISING TOINVESTIGATE SO THIS MORNINGTHEY SET A.

O VEER A SMALLROBOTIC DEVICE DOWN INTO THEWATER.

TO EXAMINE THOSEOBJECTS.

UNFORTUNATELY THEYDID NOT LOCATE NAYA RIVERA.THEY ARE STILL SEARCHING WEHAVE THE LOS ANGELES COUNTYSHERIFF'S DEPARTMENT HERE ASWELL WITH SIMILAR SYSTEMS ONTHEIR BOAT.

THERE ARE ALSOSCANNING THE LAKE.

WE'REPUTTING AS MANY ASSETS AS WECAN OUT THERE AS MANYPERSONNEL, THE CONDITIONS AREDIFFICULT AGAIN THE VISIBILITYIN THE WATER IS ONE TO 2 FEET.SO WE'RE GOING TO BE PUTTING ACOUPLE SHORT VIDEO CLIPS ONOUR DROPBOX ACCOUNT WILL BEAVAILABLE ON OUR TWITTER FEEDSHORTLY.

SOME PEOPLE CAN KINDOF SEE WHAT THESE DEVICES LOOKLIKE AND WHAT THE CONDITIONSLOOK LIKE IN 30 TO 35 FEET OFWATER WHERE THEY WERE LOOKINGAT THESE OBJECT.

IT'S VERYDIFFICULT CONDITIONS.

WE'RESTILL CONTINUING THE SEARCH WEAPPRECIATE EVERYBODY'S OFCOOPERATION.

WE KNOW,EVERYONE'S CONCERNED OUT THEREABOUT THIS CASE LOCATING HERAND PROVIDED SOME CLOSURE FORHER FAMILY SO.

THIS IS ASITUATION THESE ARE DIFFICULTBECAUSE WE DON'T KNOW AND




You Might Like

Related news from verified sources

Glee star Naya Rivera missing, feared drowned

LOS ANGELES: Glee star Naya Rivera is missing and feared drowned at a California lake, local...
Bangkok Post - Published Also reported by •Indian ExpressCBC.caSBSTIME


Teams search for missing 'Glee' star Naya Rivera at California lake

Authorities were searching a Southern California lake Thursday for “Glee” star Naya Rivera who...
Japan Today - Published Also reported by •Indian ExpressCBC.caSBSTIME


AP Top Stories July 8

Here's the latest for Thursday July 9th: Officials consider prioritizing schools when reopening...
USATODAY.com - Published


Tweets about this

faithvzla

⊙﹏⊙ RT @FOXLA: Search and recovery efforts for missing mother and actress Naya Rivera continued Friday at Lake Piru with the help of rescue tea… 15 minutes ago

glenwalkerktla

Glen Walker RT @KTLA: Watch live: Officials give update on search for missing actress Naya Rivera’s body at Lake Piru https://t.co/TNuo2eTKKW 1 hour ago

KTLA

KTLA Watch live: Officials give update on search for missing actress Naya Rivera’s body at Lake Piru https://t.co/TNuo2eTKKW 1 hour ago

val_cady63

valcady RT @GDLA: Search and recovery efforts for missing mother and actress Naya Rivera continued Friday at Lake Piru with the help of rescue team… 5 hours ago

7ringsbuteras

Nicole bIm RT @fox32news: Search and recovery efforts for missing mother and actress Naya Rivera continued Friday at Lake Piru with the help of rescue… 5 hours ago

fox32news

FOX 32 News Search and recovery efforts for missing mother and actress Naya Rivera continued Friday at Lake Piru with the help… https://t.co/DQOTMbgxec 5 hours ago

GDLA

Good Day LA Search and recovery efforts for missing mother and actress Naya Rivera continued Friday at Lake Piru with the help… https://t.co/IvvVkoGTni 5 hours ago

FOXLA

FOX 11 Los Angeles Search and recovery efforts for missing mother and actress Naya Rivera continued Friday at Lake Piru with the help… https://t.co/48BsnX4JHv 5 hours ago


Related videos from verified sources

'Glee' Actress Naya Rivera Is Presumed Dead [Video]

'Glee' Actress Naya Rivera Is Presumed Dead

"Glee" actress Naya Rivera is presumed dead after disappearing at a lake in Southern California

Credit: CBS4 Miami     Duration: 02:41Published
Naya Rivera Presumed Dead, 911 Call Released [Video]

Naya Rivera Presumed Dead, 911 Call Released

Former "Glee" star Naya Rivera is now presumed dead after the search shifted from a rescue to a recovery mission, with new security footage and the 911 call released. ET Canada has the latest update on..

Credit: ETCanada     Duration: 01:44Published
Petition Calls For Warning Signs At Lake Piru As Search For ‘Glee’ Star Naya Rivera Stretches Into Third Day [Video]

Petition Calls For Warning Signs At Lake Piru As Search For ‘Glee’ Star Naya Rivera Stretches Into Third Day

Following the presumed drowning of actress Naya Rivera while out boating with her young son Wednesday on Lake Piru in Ventura County, thousands of people have signed a petition demanding that..

Credit: CBS2 LA     Duration: 02:01Published