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Democratic National Convention starts tonight

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:32s - Published
Democratic National Convention starts tonight

Democratic National Convention starts tonight

DNC happening tonight, expected to focus on COVID-19, unemployment, and racial injustice.

CONVENTION.AN EVENT, THAT IS TRADITIONALLYTHE BIGGEST GATHERING OFDEMOCRATS EVERY FOUR YEARS.

WITHTHE PANDEMIC, IT WILL OBVIOUSLYBE DIFFERENT.FROM OUR SCRIPPS SISTER STATION- RYAN JENKINS HAS THELATEST.(RYAN ON CAM) I'M RYAN JENKINSREPORTING OUTSIDE OF THEWISCONSIN CENTER AHEAD OF NIGHTONE OF THE D-N-C.DESPITE THE FACT THAT NEARLY ALLEVENTS WILL BE VIRTUAL -- YOUCAN SEE THE SECURITY PERIMETERSTILL IN PLACE HEREBEHIND ME.

NIGHT ONE'S THEME ---"WE THE PEOPLE" --- AND IT'SALREADY PACKED FULL OF SPEECHESTHAT WILL ADDRESSSOME OF THE BIGGEST TOPICS ONTHE MINDS OF VOTERS THISELECTION YEAR.

(FS-1) ACCORDINGTO ORGANIZERS, COVID-19,UNEMPLOYMENT, AND RACIALINJUSTICE WILL ALL BEADDRESSED.

THREE CRISES THATSOME BELIEVE JOEBIDEN'S LEADERSHIP WOULD HELPOVERCOME.

THEMOSTLY VIRTUAL EVENTS WILL BEGINWITH SPEECHES BYFORMER FIRST LADY MICHELLEOBAMA, SENATORS BERNIE SANDERSAND AMY KLOBUCHAR..... GOVERNORSANDREW CUOMO OF NEW YORK ANDGRETCHEN WHITMER OF MICHIGAN ...AND WISCONSIN CONGRESSWOMA NGWEN MOORE ... AMONG OTHERS.FORMER REPUBLICAN GOVERNOR OFOHIO - JOHNKASICH - IS ALSO SCHEDULED TOSPEAK.

(FS) THERE WILL ALSO BEPERFORMANCES BY MAGGIE ROGERSAND LEON BRIDGESTONIGHT AND BEFORE THE BIGKICK-OFF -- SEVERALIMPORTANT CAUCUS AND COUNCILMEETINGS ARETAKING PLACE VIRTUALLYTHROUGHOUT THE DAY.

(RYAN ONCAM) THERE WILL ALSO BE A "PRE-SHOW" CALLED "YOUR VOICE -YOUR VOTE" STARTING AT 8 --SEVEN CENTRAL.

REPORTING NEARTHE WISCONSIN CENTER, INMILWAUKEE, I'M RYAN JENKINS.A HISTORIC MOMENT IN THE NFLTHIS MORNING.




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Masky_Jay_Hoody

Creepypasta Slenderverse Fan RT @thereportnbc: The Democratic National Convention starts tonight. Check out #TheMorningReport every morning this week for a recap of the… 10 seconds ago

OfficialRMorris

Raymond Morris RT @apbenven: The Democratic National Convention starts today and this is the only video that can kick it off properly https://t.co/nE90lWD… 27 seconds ago

Courier429

Garbage Boss RT @BostonJerry: I just realized that tonight is the Democratic National Convention wow talk about ruining a week before it even starts. 56 seconds ago

BostonJerry

Captain ACAB I just realized that tonight is the Democratic National Convention wow talk about ruining a week before it even starts. 2 minutes ago


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