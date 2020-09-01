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Ballot drop boxes are more common in this election

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:39s - Published
Ballot drop boxes are more common in this election

Ballot drop boxes are more common in this election

Everything in this year's election if different including ballot drop boxes in some states.

Reporter Joe Saint George takes a look at the efforts being made to make sure they are secure.

ELECTION IF DIFFERENT --INCLUDING BALLOT DROP BOXES INSOME STATES.SCRIPPS REPORTER JOE SAINTGEORGE TAKES A LOOK ATTHE EFFORTS BEING MADE TO MAKESURE THEY ARE SECURE.BALLOT DROP BOXES LIKE THIS ONEARE MORE POPULAR THASCRIPPS REPORTER JOE SAINTGEORGE TAKES A LOOK AT THEEFFORTS BEING MADE TO MAKE SURETHEY ARE SECURE.BALLOT DROP BOXES LIKE THIS ONEARE MORE POPULAR THANEVER THIS YEAR.

AND AMERICANSARE ALREADY ARE VOTING.

OVER THEWEEKEND WE VOTERS LIKE TERRELLIN DETROITMICHIGAN TURNING IN THEIRBALLOT.

HE IS READY FOR THISELECTION TO BE OVER.

WHAT'S THEBENEFIT OF A DROP BOX?

WELLELECTION OFFICIALS SAY FOR ONEIT TAKES THE POST OFFICEOUT OF THE EQUATION.

YOU DON'TNEED A STAMP.

YOU DON'TNEED TO WORRY ABOUT A POSTMARKOR PROCESSINGTIMES.

BUT THESE DROP BOXES HAVEFACED SOME CONTROVERSY.REPUBLICANS HAVE BEEN SUING INSOME STATES LIKEPENNSYLVANIA TO BLOCK THEIR USE.AND THE PRESIDENTTWEETED RECENTLY "SO NOW THEDEMOCRATS AREUSING MAIL DROP BOXES, WHICH AREA VOTER SECURITYDISASTER" WELL WE SPOKE WITH ONEOF THE NATION'S LARGESTMAKERS OF BALLOT DROP BOXES,LARRY OLSON OFLASERFAB, TO FIND OUT WHAT'SDONE TO MAKE SURE THEY ARESECURE.

WE'VE GOT BOXES IN 13STATES, WE'VE DONEEVERYTHING WE CAN TO MINIMIZETHE OPPORTUNITIESFOR ANY BODY TO TAMPER TO WITHTHE BOXES.

WE'VE MADE THEMSECURE ENOUGH THAT YOU CAN RUNINTO THEM WITH A TRUCK ANDTHEY WON'T OPEN UP.

LARRY SAYSON AVERAGE THESE BALLOTBOXES AROUND THE COUNTRYTYPICALLY WEIGH 600 POUNDS ANDTHEY TEND TO BE BOLTED TO THEGROUND SO SOMEBODYDOESN'T STEAL THE ENTIRE BALLOTBOX.

IN DETROIT I'M JOEST.

GEORGE.YOU CAN EXPECT TO STOP SEEINGPOLITICAL ADS ON GOOGL




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Stardus21644521

Stardust RT @HelenArmstrong5: #HarrisCounty @GovAbbott NO MORE #VoterSuppression ABBOTT CAN'T REMOVE DROP BOXES & BALLOT DROP OFF SITES w/out a L… 18 seconds ago

pcinpawa

pcinpawa @tedcruz more voter suppression in texas....closing ballot drop off boxes in the name of "security" when it's reall… https://t.co/RCqBWtxMky 2 minutes ago

perfectalicia

Alicia Marie Imagine supporting a party that removes ballot drop boxes, closes polling locations, and encourages voter intimidat… https://t.co/PnylKiZfBd 4 minutes ago

ACEnanna2

Annie @GregAbbott_TX VOTER SUPPRESSION by Texas Governor Greg Abbott, Trump Sycophant who is removing ballot drop off box… https://t.co/fVm3SnP6c8 5 minutes ago

hothotsith

Rob @GovAbbott you are a moron. Restricting ballot drop off boxes is ridiculous during #COVID19 (or anytime). You shoul… https://t.co/jnq4jRGoJz 5 minutes ago

20204Democracy

Trump’s Destroying Our Democracy RT @HelenArmstrong5: @tommorton #HarrisCounty #GovAbbott NO MORE #VoterSuppression LET ABBOTT KNOW, HE CAN'T REMOVE DROP BOXES & BALLOT… 5 minutes ago


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