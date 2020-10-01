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Coronavirus cases in Florida as of September 30th

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:44s - Published
Coronavirus cases in Florida as of September 30th
The Florida Department of Health is reporting over 1,900 new COVID-19 cases.

COVID-19BUT IT WILL NOT REPLACETHE NEED FOR MASK WEARING ANDSOCIAL DISTANCING.TODAY, THE FLORIDA DEPARTMENT OFHEALTH IS REPORTING OVER1-THOUSAND CASETHIS BRINGS THE TOTAL OVER706-THOUSAND CASETHE STATE REPORTED 174 NEWDEATHS PUSHING THE TOTAL TO OVER14-THOUSAND.THE POSITIVITY RATE FOR REPORTEDNEW CASES... IS 5 POINT OH-THREEPERCENT.IN SOUTHWEST FLORIDA... LEECOUNTY HAS OVER 20-THOUSAND.COLLIER COUNTY HAS OVE12-THOUSAND CASES.CHARLOTTE COUNTY HAS OVER3-THOUSAND CASES.LEE HEALTH IS CURRENTLY TREATING46 COVID-19 PATIE




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