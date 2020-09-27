Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Latest on President Trump's health after COVID-19 test

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:36s - Published
Latest on President Trump's health after COVID-19 test

Latest on President Trump's health after COVID-19 test

This is the latest on President Trump's health after testing positive for the coronavirus.

WALTER REED HOSPITAL AFTERTESTING POSITIVE FOR THECORONAVIRUS.JUST MOMENTS AGO TRUMP TWEETING-- GOING WELI, I THINK!

THANKYOU TO ALL.LOVE.THE WHITE HOUSE SAYS THE MOVEIS OUT OF AN ABUNDANCE OFCAUTION.OF AN ABUNDANCE OF CAUTION.HIS DOCTORS SAYING HE ISEXPERIENCING "MILD" SYMPTOMS.ALSO...LATE TONIGHT FORMER WHITE HOUSECOUNSELOR KELLY-ANNE CONWAYCONFIRMED...SHE HAS ALSO TESTED POSITIVEFOR CORONAVIRUS.ALSO MINUTES AGO IT WASREVEALED...THE PRESIDENT'S CAMPAIGNMANAGER HAS ALSO TESTEDPOSITIVE.WE HAVE TEAM COVERAGE!

JOE




You Might Like

Related news from verified sources

A President’s Positive Test and the Year That Won’t Let Up

President Trump’s health news brought on, for many, the kind of psychic doom-spiraling that has...
NYTimes.com - Published

Mike & Karen Pence Test Negative for Coronavirus After Trump's Positive Test

U.S. Vice President Mike Pence and Second Lady Karen Pence have tested negative for coronavirus....
Just Jared - Published

Kangana on Trump's tweet against Biden

Kangana Ranaut reacted to US President Donald Trump's tweet. In his latest tweet, Trump asked...
IndiaTimes - Published


Tweets about this

like_tec

I like Tech RT @NPR: President Trump — who has tested positive for the coronavirus — has repeatedly downplayed the severity of the pandemic, often cont… 11 minutes ago

SherrySherryy1

Sherry RT @News3LV: Pres. Trump tweet as the White House says President Trump has been given Remdesivir, typically administered to treat severe ca… 57 minutes ago

ketaminh

Minh Le Cong RT @GCBulletin: Queensland has recorded no new cases of COVID-19 overnight, with the Health Minister taking the opportunity to highlight US… 1 hour ago

LaurieGrorudMil

Laurie Miller, RHIT RT @KOINNews: BREAKING: President Donald Trump’s campaign manager, Bill Stepien, has tested positive for the coronavirus. https://t.co/AMy… 1 hour ago

DAupperlee

Derek Aupperlee RT @NPR: Joe Biden and Kamala Harris wished President Trump and first lady Melania a swift recovery on Friday morning, after they tested po… 1 hour ago

yobaby236

Violet RT @business: LATEST: Trump's Covid-19 diagnosis dramatically reshapes the 2020 race, with the president facing an unprecedented health cha… 1 hour ago

KOINNews

KOIN News BREAKING: President Donald Trump’s campaign manager, Bill Stepien, has tested positive for the coronavirus. https://t.co/AMywpROG8x 1 hour ago

News3LV

KSNV News 3 Las Vegas Pres. Trump tweet as the White House says President Trump has been given Remdesivir, typically administered to trea… https://t.co/mxBf4ilayl 2 hours ago


Related videos from verified sources

Case Western, Cleveland Clinic address concerns after president tests positive days after debate [Video]

Case Western, Cleveland Clinic address concerns after president tests positive days after debate

Because President Trump and Melania Trump’s tested positive COVID-19 after attending the presidential debate at CWRU and Cleveland Clinic’s Health Education Campus, both organizations have sent..

Credit: WEWS NewsChannel5     Duration: 01:06Published
Infectious disease specialist says likely Trump contracted COVID-19 day after debate in Cleveland [Video]

Infectious disease specialist says likely Trump contracted COVID-19 day after debate in Cleveland

Health experts are looking into whether there's any chance President Trump had the COVID-19 virus while in Cleveland during Tuesday's Presidential debate.

Credit: WEWS NewsChannel5     Duration: 01:20Published
Sinking Ship? How Trump's COVID-19 Might Hurt The Cruise Industry [Video]

Sinking Ship? How Trump's COVID-19 Might Hurt The Cruise Industry

The stock market took a dive on Friday on news that US President Donald Trump has tested positive for COVID-19. According to Business Insider, industry experts think the cruise industry could take a..

Credit: Wochit Tech     Duration: 00:39Published