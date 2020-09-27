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Warm temperatures bring October to a close

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:34s - Published
Warm temperatures bring October to a close

Warm temperatures bring October to a close

Halloween weekend brings the treat of beautiful weather and a full, blue Hunter's moon

THOSE LEVELS INTO LATE NEXTWEEK.

OVERNIGHT LOWS WILL FALLINTO THE MID-50S FOR THEWEEKEND AND ACTUALLY CLIMB AFEW MORE DEGREES AS WE GOTHROUGH NEXT WEEK.

A WEAKSYSTEM WILL COME ONSHORE TOOUR WEST AND BRING SOME GUSTYWIND TO SOUTHERN ARIZONA ONSUNDAY.

SOME WINDY CONDITIONSWILL CARRY INTO MONDAY ANDRETURN BY THE END OF NEXT WEEKAS ANOTHER SYSTEM APPROACHESTHE AREA.

WE'RE STILL NOTSEEING ANY RAIN IN THEFORECAST FOR SOUTHEASTERNARIZONA.

THERE WILL BE ASLIGHT CHANCE OF SHOWERS TOTHE NORTH OF OUR AREA ON




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Local 4 WDIV Detroit A surge of warm air will send temperatures to the 70s and deliver strong Friday storms. https://t.co/EwMVY2Q5C6 1 week ago

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Meteorologist Aaron Ayers - KSAN https://t.co/pVPGH3t3i4 We have had a few warm days here in the Concho Valley this week, and we will squeeze out on… https://t.co/cYoP7FP6fg 1 week ago

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KSAN News https://t.co/Je2yXizAqg We have had a few warm days here in the Concho Valley this week, and we will squeeze out on… https://t.co/sD6YTQtzoB 1 week ago


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