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Pence: Trump will fight until every LEGAL vote is counted!

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:36s - Published
Pence: Trump will fight until every LEGAL vote is counted!

Pence: Trump will fight until every LEGAL vote is counted!

Pence is taking a break after the election and visiting Southwest Florida this week, but first tweets that Trump will keep fighting until every LEGAL vote is counted.

VEHICHLES.

IF YOU HAVE ANYINFORMATION...CALL THE CHARLOTTECOUNTY SHERIFFS OFFICE.FOLLOWING THE RESULTS OF THEELECTION... PRESIDENT TRUMPSHOWS NO SIGNS OF CONCEDING, ANDCONTINUES TO MAKE ACCUSATIONS OFELECTORAL FRAUD.THIS AFTERNOON... VICE PRESIDENTMIKE PENCE TWEETED QUOTE -- "ITAIN’T OVER TIL IT’S OVER..

ANDTHIS AIN’T OVER!

PRESIDENTDONALD TRUMP HAS NEVER STOPPEDFIGHTING FOR US AND WE’RE GONNAKEEP FIGHTING UNTIL EVERY LEGALVOTE IS COUNTED!"VICE PRESIDENT PENCE WILL BETAKING A BREAK FOLLOWING THEELECTION.

ACCORDING TO THEF-A-A, PENCE WILL TRAVEL TOSANIBEL TOMORROW... HE WILL BEHERE THROUGH SATURDAY.VICE PRES




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