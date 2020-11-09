Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Pfizer: COVID-19 vaccine 90% effective

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 01:59s - Published
Pfizer: COVID-19 vaccine 90% effective

Pfizer: COVID-19 vaccine 90% effective

A COVID-19 vaccine from Pfizer is supposedly 9% effective, and it was partially tested at Cincinnati Children's Hospital.

A COVID-19 VACCINE...TESTED ATCINCINNATI CHILDREN'SHOSPITAL...IS NOW ONE STEPCLOSER TO BEING AVAILABLE TOAMERICANS.PHARMACEUTICALGIANT, PFIZER, NOW SAYS EARLYDATA SHOWS ITS VACCINE IS MORETHAN 90 PERCENTEFFECTIVE.WCPO 9 NEWS ANCHORJULIE O'NEILL JOINS US WITHMORE ON THE NEW HOPE INSLOWING DOWN THIS VIRUS.PFIZER SAYS IT HOPES TO BEABLE TO SEEK EMERGENCY USEAUTHORIZATION FROM THE "FOODAND DRUG ADMINISTRATION"BEFORE THE END OF THE MONTH.THE COMPANY SAYS ITS 90PERCENT EFFECTIVE RATE ISBASED ON EARLY RESEARCH DONEON MORE THAN 43-THOUSANDPEOPLE TAKING PART IN THESTUDY... AND COULD STILLCHANGE.A HUNDRED PATIENTS AT"CINCINNATI CHILDREN'SHOSPITAL ARE PART OF THE TRIAL.ACROSS THE NATION-- MORE THAN43 THOUSAND PEOPLE HAVE TAKENPART... SOME GETTING THEVACCINE, OTHERS GETTING APLACEBO.12 YEAR OLDABHINAV...HERE IN THE TRI-STATE...IS ONE OF THOSECHILDREN IN THE TRIAL.HE GETSONE MORE SHOT AS PART OF THISSTUDY ON THURSDAY.42-51 "I got a covid test noseswab and then I got the bloodtest and then I got the shot."BUTTED TO18-27 "That soundsreally cool and I'm happy toknow that I could actually besaving manylives."THE F-D-A ISTHE F-D-A IS ALSO FASTTRACKING ANOTHER POSSIBLECOVID-19 VACCINE FROM NOVA-VAX.IT WILL NOW BEGIN PHASE THREECLINICAL TRIALS BY THE END OFNOVEMBER.MEANTIME, THE F-D-A HAS ALSOGIVEN AN EMERGENCY USEAUTHORIZATION TO ELI LILLY FORA NEW THERAPY...USED TO TREATMILD AND MODERATE CASES OF THEVIRUS.THIS IS THE FIRSTMONOCLONAL ANTIBODY TREATMENTCLEARED FOR USE AGAINST THECORONAVIRUS.

IT HELPS TOKICK-START THE BODY'S IMMUNERESPONSE.




You Might Like

Related news from verified sources

Pfizer’s early data shows vaccine is more than 90% effective

The drug maker Pfizer announced on Monday that an early analysis of its coronavirus vaccine trial...
IndiaTimes - Published Also reported by •WorldNewsNewsyNew Zealand HeraldJust JaredCBC.ca


Alert: Pfizer says early data signals its vaccine is effective against COVID-19; on track to seek U.S. review later this month

NEW YORK (AP) — Pfizer says early data signals its vaccine is effective against COVID-19; on track...
SeattlePI.com - Published Also reported by •CBC.ca


Dow surges 1,400 points to intraday record as Pfizer says vaccine effective

U.S. stocks surged Monday after Pfizer said its experimental vaccine was more than 90% effective in...
USATODAY.com - Published


Related videos from verified sources

Pfizer Says Its COVID-19 Vaccine Is 90% Effective in Early Analysis [Video]

Pfizer Says Its COVID-19 Vaccine Is 90% Effective in Early Analysis

The drug company made the announcement on Monday.

Credit: Cover Video STUDIO     Duration: 01:18Published
New Jersey Restaurants Face New COVID Restrictions [Video]

New Jersey Restaurants Face New COVID Restrictions

New Jersey Gov. Phil Murphy announced the new coronavirus restrictions after infection rates reached levels not seen since the spring. CBS2's John Dias reports from Hoboken.

Credit: CBS 2 New York     Duration: 03:30Published
Some likely to receive COVID-19 vaccine by end of 2020 [Video]

Some likely to receive COVID-19 vaccine by end of 2020

Given that Pfizer’s vaccine candidate is showing a high level of effectiveness, Fauci called the development “extraordinary.”

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 00:48Published