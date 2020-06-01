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New Jersey Corrections Officer Suspended After Mocking George Floyd's Death At Black Lives Matter Rally
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:47s - Published
New Jersey Corrections Officer Suspended After Mocking George Floyd's Death At Black Lives Matter Rally
The incident happened in Franklinville Monday.
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CHURCH AND THE CITY TO FIND AMORE PERMANENT LOCATION FOR THISMURAL.GOVERNOR MURPHY ISCONDEMNING THE ACTIONS BY A NEWJERSEY CORRECTIONS OFFICER ANDANOTHER MAN CAUGHT ON CAMERAMOCKING GEORGE FLOYD'S DEATHDURING A BLACK LIVES MATTERPROTEST.THIS CELL PHONE VIDEO WAS TAKENRALLY YESTERDAY INFRANKLINVILLE, GLOUCESTERCOUNTY.YOU SEE A MAN KNEELING ONANOTHER MAN.THE GROUP YELLING AT THEDEMONSTRATORS AS THEY MARCHEDBY.THE NEW JERSEY DEPARTMENT OFCORRECTIONS RELEASED A STATEMENTON TWITTER.IT READS IN PART.WE HAVE BEEN MADE AWARE THAT ONEOF OUR OFFICERS PARTICIPATED INTHE FILMING OF A HATEFUL ANDDISAPPEAR POINTING VIDEO THATMOCKED THE KILLING OF GEORGEFLOYD.THE INDIVIDUAL HAS BEENSUSPENDED FROM THEIR POST ANDBANNED FROM NEW JERSEY



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NoumThe

The Noum RT @washingtonpost: White men mocked George Floyd’s death at a protest. Now a corrections officer in the group has been suspended. https://… 4 seconds ago

dslade110

dewey slade Open SmartNews to read 'New Jersey Corrections Officer Suspended After Caught On Camera Mocking George Floyd’s Deat… https://t.co/kshpaLgq1q 8 seconds ago


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