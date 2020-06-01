New Jersey Corrections Officer Suspended After Mocking George Floyd's Death At Black Lives Matter Rally

CHURCH AND THE CITY TO FIND AMORE PERMANENT LOCATION FOR THISMURAL.GOVERNOR MURPHY ISCONDEMNING THE ACTIONS BY A NEWJERSEY CORRECTIONS OFFICER ANDANOTHER MAN CAUGHT ON CAMERAMOCKING GEORGE FLOYD'S DEATHDURING A BLACK LIVES MATTERPROTEST.THIS CELL PHONE VIDEO WAS TAKENRALLY YESTERDAY INFRANKLINVILLE, GLOUCESTERCOUNTY.YOU SEE A MAN KNEELING ONANOTHER MAN.THE GROUP YELLING AT THEDEMONSTRATORS AS THEY MARCHEDBY.THE NEW JERSEY DEPARTMENT OFCORRECTIONS RELEASED A STATEMENTON TWITTER.IT READS IN PART.WE HAVE BEEN MADE AWARE THAT ONEOF OUR OFFICERS PARTICIPATED INTHE FILMING OF A HATEFUL ANDDISAPPEAR POINTING VIDEO THATMOCKED THE KILLING OF GEORGEFLOYD.THE INDIVIDUAL HAS BEENSUSPENDED FROM THEIR POST ANDBANNED FROM NEW JERSEY