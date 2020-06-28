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Senate on State Flag
Video Credit: WAPT - Duration: 01:40s - Published
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GOOD MORNING, ERIN.THE BILL FIRST PASSED THE HOUSEWITH A 91 223 VOTE EVENT PASSEDTHE SENATE WITH THE VOTE OFTHIRTY SEVEN TO 14 AND NOWALWAYS THE GOVERNOR’S SIGNATUREMISSISSIPPI WAS THE LAST DAY TOFLY THE CONFEDERATE BATTLEEMBLEM ON ITS FLAG THE CALL TOREMOVE IT INTENSIFY THE PASTMONTH AFTER PROTESTS WERE.SO JUSTICE ACROSS THE COUNTRYAND HERE IN MISSISSIPPI.THERE WAS LOBBYING FROMLAWMAKERS LEADERS OF STATEORGANIZATIONS AND EVEN COLLEGECOACHES IN 2001 A FLAG CHANGEVOTE WAS ON THE BALLOT ANDPEOPLE VOTED TO KEEP THE OLDFLAG.OBVIOUSLY IT’S A HISTORICALMOMENT, BUT I THINK THOSE TYPESOF MOMENTS OUR BEST LOOK FOR THEPEOPLE TO DECIDE IT’S A COMPLEXISSUE.IT’S AN EMOTIONAL ISSUE IS THEKIND OF ISSUE THAT PEOPLE AREASKING TO DECIDE THAT THETIPPING POINT.WAS THAT OUR LEADERSHIP REALIZEDFINALLY.IT’S THE VOTE TO RETIRE THE FLAGWAS A BIPARTISAN EFFORT IN THESTATE LEGISLATURE IN JACKSONSHALEEKA POWELL 16 WAPT NEWS.ALL RIGHT.THANKS SO MUCH SHALEEKA NOW THEBILL TO REMOVE THE FLAGORIGINATED IN THE MISSISSIPPIHOUSE OF REPRESENTATIVES WHEREIT WAS OVERWHELMINGLY APPROVEDIN 91 223.I THINK HAVING A NEW IMAGE IS AGREAT THING FOR OUR STATE.IT WILL SEND A MESSAGE ACROSSWORLD THAT MISSISSIPPI IS NOW.READY TO REACH OUR FULLPOTENTIAL AFTER BOTH SIDES VOTEDTO APPROVE THE BILL LIEUTENANTGOVERNOR DELBERT HOSEMANN SIGNEDTHE FLAG LEGISLATION.HE POSTED THIS PICTURE ON SOCIALMEDIA LAST NIGHT.YEAH, AND THE POST HE SAID FOR



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Conservative_CJ

Cj is always Right RT @benshapiro: Weird that this article from NBC News neglects to name the party responsible for passage of this measure. GOP dominates the… 6 seconds ago

1solidmalc

malc. RT @PlanetJordanTv: It’s official the Mississippi state flag has been removed from the House and Senate! It’s a great day!!! https://t.co/j… 18 seconds ago

antiwarmisfit

Basic Bisexual Bitch🌈🦄🌺 RT @WLBT: Minutes after a historic vote, the first state flag comes down. https://t.co/lxpPqvrxzD https://t.co/Q2HLVYMUo7 36 seconds ago

victorgavin

Victor Gavin RT @thereportnbc: Mississippi is on the verge of making history after its House and Senate passed a bill on Sunday to remove the Confederat… 44 seconds ago

realNewmanRandy

Tom S. Gates 🇺🇸 WASHINGTON — Mississippi's state House of Representative on Sunday passed a bill to remove the Confederate flag fro… https://t.co/NRJUV7thU1 1 minute ago

Rachel40779785

Rachel RT @AliVelshi: BREAKING: Not a state to rush things, after 126 years, the Mississippi senate today voted 37-14 to remove the Confederate sy… 1 minute ago

kikocasa844

kiko84 RT @briancollins1: Symbols - and symbolic acts - can carry great meaning. Tonight, Mississippi lawmakers voted to remove Confederate symbol… 1 minute ago

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Brayboy RT @Complex: Mississippi House and Senate pass bill to remove confederate emblem from state flag. https://t.co/r7WBxiKyh8 https://t.co/jExw… 3 minutes ago


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