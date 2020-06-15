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More sunshine over the weekend
Video Credit: KSBW - Duration: 04:36s - Published
More sunshine over the weekend
KSBW chief meteorologist Lee Solomon has your local weather forecast
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TEMPERATURES ACROSSTHE AREA FROM EARLIERTODAY.

THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREAS FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSATELLITE IMAGERYSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.HERE IS A LOOK AT THE24 STATE TEMPERATURECHANGEHERE IS A LOOK AT THESTATE SATELLITEOVERVIEW.

YOU CAN SEEWHERE THE CLOUDS,RAIN AND SNOW ARE ONTHE MAP.FUTURECAST SHOWSWHEN THE CLOUDS ANDRAIN MAY ARRIVE IN THECOMING DAYS.

ALONGTHE WEST COAST ANDCALIFORNIA SUNSHINEAND AREAS OF BAY FOGFOR THE NEXT FEW DAYSHERE IS A LOOK AT YOURFORECAST FOR TONIGHTAND TOMORROWINCLUDING HIGHTEMPERATURES AND ANYRAIN CHANCES.AVERAGE TEMPS AREEXPECTEDHERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONINCLUDING THE SANFRANCISCO BAY AREA,THE SANTA CRMOUNTAINS ANDCOASTAL AREA FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYCLEAR SKIES WITH AREASOF BAY FOG TONIGHTLOCAL TEMPS WILL BEMILD OVERNIGHERE IS A LOOK AT YOURKSBW 8 DAY FORECASTINCLUDING EXPECTEDHIGH TEMPERATURESFOR OUR COASTAL ANDINLAND AREAS, SKYCONDITIONS AND ANYRAIN CHANCES.NO RAIN AND AVERAGETEMPS OVER THE NEXTFEW DAYS.#HERE IS YOUR KSBWWEATHER QUIZ F




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Cory W RT @StarTribune: Florida surpassed New York over the weekend as the state with the second-most coronavirus cases in the U.S., as more than… 4 days ago

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