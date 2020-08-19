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Latest election poll numbers in Florida 10/14

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:30s - Published
Latest election poll numbers in Florida 10/14

Latest election poll numbers in Florida 10/14

Nationally President Trump is at 52% in the polls and Biden at 42%.

In Florida the race is more even, President Trump is at 45% and Joe Biden at 49%.

VOTE ON THE CHALLENGINGCANDIDATE, INSTEAD OF THESITTING PRESIDENT.LET’S TAKE A LOOK NOW AT THELATEST POLL NUMBERS.NATIONALLY...THE REAL CLEARPOLITICS AVERAGE OF MULTIPLEPOLLS, HAS BIDEN WITH A STRONGLEAD -- AVERAGING A SPREAD OF10-POINTS AHEAD OF THEPRESIDENT...WHO CARRIES 42PERCENT OF THE VOTE RIGHT NOW,TO BIDEN’S 52-PERCENT.HERE IN FLORIDA, THOUGH...THERACE IS MUCH CLOSER, WITH THEAVERAGE OF THE POLLS SHOWINGBIDEN ONLY HAS A 4-POINT S




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