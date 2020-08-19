Latest election poll numbers in Florida 10/14
Latest election poll numbers in Florida 10/14
Nationally President Trump is at 52% in the polls and Biden at 42%.
In Florida the race is more even, President Trump is at 45% and Joe Biden at 49%.
VOTE ON THE CHALLENGINGCANDIDATE, INSTEAD OF THESITTING PRESIDENT.LET’S TAKE A LOOK NOW AT THELATEST POLL NUMBERS.NATIONALLY...THE REAL CLEARPOLITICS AVERAGE OF MULTIPLEPOLLS, HAS BIDEN WITH A STRONGLEAD -- AVERAGING A SPREAD OF10-POINTS AHEAD OF THEPRESIDENT...WHO CARRIES 42PERCENT OF THE VOTE RIGHT NOW,TO BIDEN’S 52-PERCENT.HERE IN FLORIDA, THOUGH...THERACE IS MUCH CLOSER, WITH THEAVERAGE OF THE POLLS SHOWINGBIDEN ONLY HAS A 4-POINT S