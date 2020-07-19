Congress talks about new Coronavirus relief bill

CHILD’S OPTION... AND CHARLOTTECOUNTY PARENTS, YOU HAVE UNTILAUGUST 18TH.CONGRESS IS RACING TO AGREE ON -AND PASS - A NEW CORONAVIRUSRELIEF BILL BEFORE A MONTH-LONGRECESS IN AUGUST.REPUBLICANS UNVEILED DETAILS OFTHEIR PLAN, THE "HEALS" ACT...IT STANDS FOR HEALTH.
ECONOMICASSISTANCE.
LIABILITYPROTECTION.
AND SCHOOLIT INCLUDES ANOTHER ROUND OFSTIMULUS CHECKS REDUCESENHANCED UNEMPLOYMENT BENEFITSTO "TWO HUNDRED DOLLARS" ANDALLOCATES BILLIONS FOR TESTINGAND REOPENING SCHOOLS.THE BILL IS EXPECTED TO EVOLVEQUITE A BIT IN THE NEXT FEWDAYS AS REPUBLICAN