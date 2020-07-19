Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Congress talks about new Coronavirus relief bill
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:37s - Published
Congress talks about new Coronavirus relief bill

Congress talks about new Coronavirus relief bill

Congress is discussing a new coronavirus bill that will enhance unemployment and put money towards reopening schools and testing.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

CHILD’S OPTION... AND CHARLOTTECOUNTY PARENTS, YOU HAVE UNTILAUGUST 18TH.CONGRESS IS RACING TO AGREE ON -AND PASS - A NEW CORONAVIRUSRELIEF BILL BEFORE A MONTH-LONGRECESS IN AUGUST.REPUBLICANS UNVEILED DETAILS OFTHEIR PLAN, THE "HEALS" ACT...IT STANDS FOR HEALTH.

ECONOMICASSISTANCE.

LIABILITYPROTECTION.

AND SCHOOLIT INCLUDES ANOTHER ROUND OFSTIMULUS CHECKS REDUCESENHANCED UNEMPLOYMENT BENEFITSTO "TWO HUNDRED DOLLARS" ANDALLOCATES BILLIONS FOR TESTINGAND REOPENING SCHOOLS.THE BILL IS EXPECTED TO EVOLVEQUITE A BIT IN THE NEXT FEWDAYS AS REPUBLICAN




You Might Like

Related news from verified sources

Lawmakers Are Far Apart On A New Coronavirus Relief Bill. Here Are 5 Sticking Points

As Congress returns from its recess, the sticking points in another pandemic relief package include...
NPR - Published

‘What Will I Be Eating?’: Unemployed New Yorkers Brace For Changes In Federal Unemployment Payments

CBS2's Aundrea Cline-Thomas talks with unemployed New Yorkers about how they're dealing with the...
CBS 2 - Published

Congress confronts new virus crisis rescue as pandemic grows

WASHINGTON (AP) — It stands as the biggest economic rescue in U.S. history, the $2.2 trillion...
SeattlePI.com - Published Also reported by •Seattle Times



Tweets about this

JoeKlawiter

Joe Klawiter RT @jennifernvictor: Republicans are worried about paying people for not working, but we’re really paying people not to die. People aren’t… 23 hours ago

jennifernvictor

Jennifer N. Victor Republicans are worried about paying people for not working, but we’re really paying people not to die. People aren… https://t.co/Wo5dvLk8FK 1 day ago

aewarren3

Abigail Warren RT @RepDavidKustoff: This week, Congress voted to properly fund our troops, ensuring they have the resources to complete their missions and… 3 days ago

RepDavidKustoff

Rep. David Kustoff This week, Congress voted to properly fund our troops, ensuring they have the resources to complete their missions… https://t.co/XUWly2DFqv 3 days ago

PeoriaAttorney

Jon I love the part where the people on the same side of fucking us over can't agree how to do it, so we get more fucke… https://t.co/p0mIJIuTK6 4 days ago

unradical_idea

Bryan (he/him) 🇵🇭🇺🇸 RT @WNYC: Coming up on @BrianLehrer at 10 ☎️: @RepJeffries talks about the next coronavirus relief bill currently being debated in Congress… 4 days ago

WNYC

WNYC 🎙 Coming up on @BrianLehrer at 10 ☎️: @RepJeffries talks about the next coronavirus relief bill currently being debat… https://t.co/aD3iBSYYVK 4 days ago

RamonoSergio

Sergio Ramono 144,000 Coronavirus deaths, and He is trying for more, as he talks about sending kids, Kids back to school! What i… https://t.co/MkhXg53vaJ 5 days ago


Related videos from verified sources

New COVID-19 relief bill expected today [Video]

New COVID-19 relief bill expected today

Today Republicans are expected to announce the details of a new coronavirus relief bill. It is expected to extend unemployment benefits and include another round of stimulus check.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 01:42Published
Republicans ready piecemeal coronavirus aid bill [Video]

Republicans ready piecemeal coronavirus aid bill

[NFA] A deadline looms before enhanced unemployment benefits expire, and Republican lawmakers are desperately trying to hammer out an agreement within their own party on relief efforts. This report..

Credit: Reuters - Politics     Duration: 02:19Published
Covid update: Bill Gates on 20 crore vaccine doses; Kolkata ambulance scandal [Video]

Covid update: Bill Gates on 20 crore vaccine doses; Kolkata ambulance scandal

From India witnessing its highest recovery of patients in one day, to philanthropist and Microsoft co-founder Bill Gates commenting on production of a vaccine - here are the top news updates on the..

Credit: HT Digital Content     Duration: 02:51Published