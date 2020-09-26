Friday Football Frenzy: Highlights from Tri-State games
Friday Football Frenzy: Highlights from Tri-State games
Highlights from the night's biggest games on both sides of the river, including Moeller vs.
St.
X, La Salle vs.
Cathedral, Clinton Massie vs.
New Richmond, and Ryle vs.
Beechwood.
Lets go win a football game.last quarter, push through.not the last quarter, you gotovertime now!ámusicbuilds/fadesáMEANINGFULMATCHUPS ACROSS THE AREA..ASTEAMS START TO LOCK-UPCONFERENCE TITLES!!..ANOTHERWEEK OF HIGH SCHOOL FOOTBALLIS IN THE BOOKS!!WELCOME EVERYONE,TO THE FRIDAYFOOTBALL FRENZY!!!I'M CALEBNOE..HERE TO TAKE YOU THROUGHALL THE ACTION!!..ááNORMALLY,WE'D BE EXACLTY HALFWAYTHROUGH THE SEASON IN OHIO...BUT INSTEAD..THIS IS THE 2ND-TO-LAST WEEKOF THE REGULARSEASON...ááNEVERTHELESS..ANOTHER FUN WEEK!!LET'S DIVE RIGHT IN..ST.
XWITH A CHANCE TO CLINCH AG-C-L SOUTH TITLE, OUTRIGHT,WITH A WIN TONIGHT..TAKIN' ONMOELLER..==BOMBERS UP 14-0...BUT TENNELL BRYANT..FOLLOWSSOME BLOCKS..MAKES A COUPLEMOVES..ááAND GOES 69 YARDS FORA TOUCHDOWN!!ááSO IT'S 14-7,ST.
X..==BOMBERS QUARTERBACK,BROGAN MCCAUGHEY..OUT AGAINWITH AN INJURY..SO IT'S RYANNOLAN..áHE HITS JAYLENPATTERSON..ALL ALONE IN THEENDZONE..==AND THEIR OFFENSE,WAS WAY TOO MUCH FOR THECRUSADERS..FIRST HOME GAME OFTHE SEASON FOR THEBOMBERSAND WITH IT..THEYCLINCH,THE GCL-SOUTH TITLE..43-14.OUT IN INDY TONIGHT..LASALLE &CATHEDRAL..ááSAME TEAM THATBEAT ST.
X LAST WEEK..THISTHING GOT WILD,LATE IN THE 3RDQUARTER..ááLASALLE,DOWN ACOUPLE SCORES,AFTER ACATHEDRAL TOUCHDOWN..ááBUTI'LL TELL YOU ONE QUICK WAY TOCHANGE THAT..JUST TAKE THEENSUING KICKOFF BACK!!88 YARDSTO THE HOUSE!!ááMAKES IT A 2-POINTGAME..BUT LASALLE FALLS,ATCATHEDRAL..37-28.HOW 'BOUT A MATCHUP OFUNBEATENS?..SOMEBODY'S GONNAHAVE A LOSS AFTER TONIGHT,THOUGH..ááCLINTON-MASSIE,ATNEW RICHMOND..==EARLY 2NDQUARTER..CARSON VAN-WHO??..VAN-HOOSE!!!áá21-7, CLINTON-MASSIE..==NEW RICHMOND ONOFFENSE NOW..LOOKIN' DEEPDOWNFIELD..BUT..
WHAT'S AT THEEND OF THE RAINBOW?..IT'S NOTA POT OF GOLD..IT'S IRELAND..BLAKE IRELAND,WITH THE PICK..==AND THEY CAPITALIZE..A FEWPLAYS LATER..ááVAN-WHO???...CARSON VANHOOSE!!ááDUDE HAD ABIG NIGHT..SIXTOUCHDOWNS!!!ááNEW RICHMONDMADE A SERIOUS COMEBACK TOWARDTHE END..BUT CLINTON-MASSIEHOLDS ON,TO WIN IT, 49-41LET'S HOP ACROSS THE RIVER..ááBIG NORTHERN KENTUCKYMATCHUP..RYLE,IS #10 IN CLASS-6A..ááBEECHWOOD..#3 INCLASS-2A..ááBIG-SCHOOL..
SMALLSCHOOL..BOTH REALLY GOOD..==BRADYN LYONS TO JAMESON SMITH..15YDS & A TOUCHDOWN..BUTTHEY'RE DOWN, 28-7..==PLAY OFTHE NIGHT..
MITCH BERGER...TIPDRILL!43 YARDS TO THE HOUSE..EXACTLYHOW THEY DREW ITUP!!ááAND BEECHWOOD WINS IT35