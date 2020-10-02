Stocks drop after President Trump and First Lady test positive for coronavirus
POSITIVE FOR COVID-19.
THENEWS SENT STOCK FUTURESTUMBLING... YOU CAN SEE HERE..DOW FUTURES FELL MORE THAN 300POINTS AFTER THE PRESIDENTMADE THE ANNOUNCEMENTOVERNIGHT.
THE NASDAQ AND SAND P 500 ALSO DROPPEDRIGHT NOW WE'RE LEARNING MOREABOUT HOW THE COUPLE IS DOING.FIRST LADY MELANIA TRUMP SENTOUT A TWEET SAYING THEY AREQUOTE FEELING GOOD AFTERTESTING POSITIVE AND SHE HASPOSTPONED ALL UPCOMINGENGAGEMENTS.
SHE ADDED..PLEASE BE SURE YOU ARE STAYINGSAFE.
A SENIOR ADMINISTRATIONOFFICIAL SAYS PRESIDENT TRUMPWILL WORK FROM THE WHITE HOUSERESIDENCE BUT WOULD NOTCONFIRM IF THE PRESIDENT ISSYMPTOMATIC.
THE PRESIDENT WASEXPECTED TO HEAD TO FLORIDATODAY FOR A RALLY IN THEORLANDO AREA..
THAT ISCANCELLED ALONG AN EVENT INWASHINGTON TOD